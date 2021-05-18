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В Иркутске пропавший мальчик нашёлся после ночи поисков

В Иркутске пропавший мальчик нашёлся после ночи поисков
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ребёнок остался ночевать у нового друга

Поздним вечером 17 мая в полицию Иркутска поступило заявление о пропавшем 11-летнем мальчике. Мать ребёнка рассказала, что около 9 часов вечера сын ушёл из дома и не вернулся. Самостоятельные попытки его разыскать не принесли результатов.

На поиск незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции, которые проверяли дворы и заброшенные строения. Участковые уполномоченные обследовали подъезды домов и круглосуточно открытые помещения финансовых и торговых организаций района. Сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивали друзей и родственников.

Около 8 часов утра оперативникам удалось выяснить местонахождение школьника. Он находился у друга, с которым познакомился несколько дней назад. Его родителям телефон своей матери он не назвал, сославшись на забывчивость.

Инспекторы ОДН продолжают работу с семьей для установления причин поступка и недопущению его повторения, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


пропавшие без вести
 
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