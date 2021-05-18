В Иркутске пропавший мальчик нашёлся после ночи поисков

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ребёнок остался ночевать у нового друга



Поздним вечером 17 мая в полицию Иркутска поступило заявление о пропавшем 11-летнем мальчике. Мать ребёнка рассказала, что около 9 часов вечера сын ушёл из дома и не вернулся. Самостоятельные попытки его разыскать не принесли результатов.



На поиск незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции, которые проверяли дворы и заброшенные строения. Участковые уполномоченные обследовали подъезды домов и круглосуточно открытые помещения финансовых и торговых организаций района. Сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивали друзей и родственников.



Около 8 часов утра оперативникам удалось выяснить местонахождение школьника. Он находился у друга, с которым познакомился несколько дней назад. Его родителям телефон своей матери он не назвал, сославшись на забывчивость.



Инспекторы ОДН продолжают работу с семьей для установления причин поступка и недопущению его повторения, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





