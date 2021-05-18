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В Иркутске поймали закладчицу «синтетики»

В Иркутске поймали закладчицу «синтетики»
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
В машине закладчицы обнаружили почти полкилограмма наркотиков

Транспортные полицейские в Иркутске задержали 30-летнюю закладчицу «синтетики». В её автомобиле нашли почти полкилограмма синтетических наркотиков и предметы для их фасовки.

Подельниками женщины оказались также двое иркутян, 22 и 29 лет.


При дальнейшем разбирательстве полицейские обнаружили в Иркутске около 20 подготовленных к сбыту тайников-закладок.

- В отношении злоумышленницы и двух её сообщников следствием ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

наркотики
 
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