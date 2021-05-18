В Иркутске поймали закладчицу «синтетики»

В машине закладчицы обнаружили почти полкилограмма наркотиков
Транспортные полицейские в Иркутске задержали 30-летнюю закладчицу «синтетики». В её автомобиле нашли почти полкилограмма синтетических наркотиков и предметы для их фасовки.
Подельниками женщины оказались также двое иркутян, 22 и 29 лет.
При дальнейшем разбирательстве полицейские обнаружили в Иркутске около 20 подготовленных к сбыту тайников-закладок.
- В отношении злоумышленницы и двух её сообщников следствием ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
В машине закладчицы обнаружили почти полкилограмма наркотиков
Виновника пожара не удастся наказать, так как у него нет паспорта
Инцидент произошёл во время прохождения рамки металлоискателя
Водитель год не сможет сесть за руль
На место выезжали сотрудники группы разминирования
Работодатель вовремя не расторг договор с любителем наркотиков
Пожары произошли в двух районах республики
Речь идёт о сумме более 840 миллионов
В результате аварии погибла мать двоих детей
Водитель сбил женщину и оставил на дороге умирать
Огонь уничтожил ёмкости с автомаслами
Местные жители переживают за птицу
Зверька везли из соседнего города, но специалисты так и не дождались его
Вору нужны были только металлические трубы
Мужчина пытался убежать с деньгами из кассового аппарата