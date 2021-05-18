В Иркутске лишили прав уехавшего после аварии водителя BMW X6

Водитель год не сможет сесть за руль



Сотрудники Госавтоинспекции нашли и задержали водителя автомобиля BMW X6, покинувшего место ДТП в Иркутске.



Дорожный инцидент произошёл 22 апреля около 15 часов по улице Байкальская. Водитель BMW X6 допустил боковое столкновение с попутно двигавшимся «Ситроен С-Crosser», после чего скрылся.



После изучения полученных первичных данных дорожные полицейские приступили к розыску нарушителя. Спустя некоторое время автоинспекторы установили его личность. За оставление места ДТП, суд назначил 47-летнему иркутянину наказание в виде лишения водительских прав на один год.



Справка:



В соответствии с пунктом 2.6 ПДД, отставить место ДТП, возможно, если в результате случившегося нет пострадавших. Водители при взаимном согласии могут, предварительно составив схему происшествия и подписав её, прибыть на ближайший пост ДПС или в орган полиции для оформления происшествия. В иных случаях оставлять место аварии недопустимо.



При необходимости нужно вызывать скорую помощь. Транспортное средство оставить на месте происшествия, включив аварийную сигнализацию и выставив знак аварийной остановки. После чего сообщить в ГИБДД и дожидаться сотрудников полиции.





По информации УГИБДД по Иркутской области

