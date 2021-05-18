В Иркутской области уволили машиниста-наркомана

Работодатель вовремя не расторг договор с любителем наркотиков



В Иркутской области машинист электровоза в феврале был признан судом виновным в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта в значительном размере. Кроме того, установлен факт употребления машинистом наркотических средств.



По закону, на работе, непосредственно связанной с движением поездов и манёвровой деятельностью, не могут трудиться люди, подвергнутые наказанию за потребление наркотиков.



Вместе с тем, работодатель трудовые отношения с осуждённым мужчиной не прекратил. Машинист продолжал выполнять свои должностные обязанности.



- Управление железнодорожным составом машинистом, употребляющим наркотические средства, создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, имуществу юридических лиц, а также предпосылки к наступлению транспортных событий в виде схода либо крушения поездов. Прокурор внёс начальнику депо представление об устранении нарушений законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Представление было рассмотрено и удовлетворено. Сейчас трудовой договор с машинистом расторгнут.

