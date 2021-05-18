В Иркутской области уволили машиниста-наркомана

Работодатель вовремя не расторг договор с любителем наркотиков
В Иркутской области машинист электровоза в феврале был признан судом виновным в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта в значительном размере. Кроме того, установлен факт употребления машинистом наркотических средств.
По закону, на работе, непосредственно связанной с движением поездов и манёвровой деятельностью, не могут трудиться люди, подвергнутые наказанию за потребление наркотиков.
Вместе с тем, работодатель трудовые отношения с осуждённым мужчиной не прекратил. Машинист продолжал выполнять свои должностные обязанности.
- Управление железнодорожным составом машинистом, употребляющим наркотические средства, создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, имуществу юридических лиц, а также предпосылки к наступлению транспортных событий в виде схода либо крушения поездов. Прокурор внёс начальнику депо представление об устранении нарушений законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Представление было рассмотрено и удовлетворено. Сейчас трудовой договор с машинистом расторгнут.
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Происшествия, Фото:
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