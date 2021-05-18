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В Бурятии за 20 минут загорелись два автомобиля

В Бурятии за 20 минут загорелись два автомобиля
Происшествия,  Фото:из архива
Пожары произошли в двух районах республики

Вечером 17 мая в посёлке Онохой Заиграевского район Бурятии загорелся автомобиль. В результате пожара выгорела кабина.

Примерно через 20 минут после сообщения о первом пожаре поступила информация о загорании автомобиля в Джидинском районе на автодороге Улан-Удэ – Закаменск. Там выгорела кабина и повреждены 10 колёс.

Причиной пожаров могла послужить неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Усть-Баргузине накануне горел склад с автозапчастями.


пожар автомобили
 
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