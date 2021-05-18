В Иркутске возбудили уголовные дела о картельном сговоре дорожников

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Речь идёт о сумме более 840 миллионов



В Иркутске полиция по материалам ФСБ возбудила уголовные дела о картельном сговоре на рынке дорожного строительства. Подробности дел раскрыли в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По предварительным данным, экс-директор муниципального предприятия по ремонту автомобильных дорог в Иркутске вступил в сговор с двумя местными предпринимателями. Эти бизнесмены зашли на электронные торги на ремонт, где затем отказались от конкуренции. В результате муниципальное предприятие добилось победы на аукционе и заключило выгодные контракты на ремонт дорог в Иркутске.



Сумма извлеченного противоправным способом дохода превысила 840 млн рублей.



В результате обысков в офисах и местах жительства подозреваемых изъяты документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.





