Речь идёт о сумме более 840 миллионов
В Иркутске полиция по материалам ФСБ возбудила уголовные дела о картельном сговоре на рынке дорожного строительства. Подробности дел раскрыли в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По предварительным данным, экс-директор муниципального предприятия по ремонту автомобильных дорог в Иркутске вступил в сговор с двумя местными предпринимателями. Эти бизнесмены зашли на электронные торги на ремонт, где затем отказались от конкуренции. В результате муниципальное предприятие добилось победы на аукционе и заключило выгодные контракты на ремонт дорог в Иркутске.
Сумма извлеченного противоправным способом дохода превысила 840 млн рублей.
В результате обысков в офисах и местах жительства подозреваемых изъяты документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В Иркутске возбудили уголовные дела о картельном сговоре дорожников
Происшествия, Фото:
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