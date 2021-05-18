В результате аварии погибла мать двоих детей
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (город Кемерово) оставил без изменения приговор в отношении жителя Бурятии, признанного виновным в смертельном ДТП. В аварии погибла молодая женщина, мать двоих несовершеннолетних детей.
Решение суда обжаловали осуждённый мужчина, его защитник, а также потерпевшая (видимо, родственница погибшей женщины). Они указывали на чрезмерную суровость наказания и просили назначить виновнику смертельной аварии условное осуждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло в 2020 году в Баунтовском районе Бурятии. Мужчина был лишён водительских прав, однако сел за руль, будучи пьяным. При этом, ни он, ни его пассажирка не были пристёгнуты ремнями безопасности.
Дорога была скользкая, неровная, на повороте автомобиль занесло. Машина выехала в кювет и ударилась о землю. Оказавшись снаружи, водитель увидел, что пассажирка находится под кабиной машины, с водительской стороны. Попытки приподнять автомобиль и извлечь пострадавшую ни к чему ни привели. После чего он по телефону вызвал помощь, но, когда «скорая» приехала, врачи лишь констатировали смерть пассажирки. Без матери остались двое детей.
Уголовное дело Баунтовский районный суд рассмотрел в октябре 2020 года. На суде сторона защиты, гособвинитель и потерпевшая просили применить к мужчине условное наказание. Однако суд приговорил его к 5 годам 6 месяцам в колонии-поселения.
Приговор был обжалован в Верховный суд республики. Апелляционная инстанция не усмотрела оснований для изменения приговора.
- Восьмой кассационный суд также пришёл к выводу об отсутствии оснований для отмены (изменения) вынесенных по настоящему уголовному делу приговора и апелляционного определения, - сообщили в Баунтовском районном суде.
В Бурятии не удалось оспорить решение суда по смертельному ДТП
Происшествия, Фото:
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