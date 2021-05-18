В Иркутской области водителю автобуса дали 7 лет за гибель пенсионерки

Водитель сбил женщину и оставил на дороге умирать



60-летний житель города Усолье-Сибирское признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющем транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».



Трагедия произошла в октябре 2019 года. Утром водитель автобуса следовал по маршруту №5 «Железнодорожный вокзал-Сользавод». В районе стадиона «Химик» он сбил 73-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Несмотря на просьбы кондуктора, водитель продолжил движение, оставив женщину на месте происшествия.



Пенсионерка скончалась от полученных травм в больнице.



Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишён водительских прав на два года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

