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В Иркутской области водителю автобуса дали 7 лет за гибель пенсионерки

В Иркутской области водителю автобуса дали 7 лет за гибель пенсионерки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Водитель сбил женщину и оставил на дороге умирать

60-летний житель города Усолье-Сибирское признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющем транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».

Трагедия произошла в октябре 2019 года. Утром водитель автобуса следовал по маршруту №5 «Железнодорожный вокзал-Сользавод». В районе стадиона «Химик» он сбил 73-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Несмотря на просьбы кондуктора, водитель продолжил движение, оставив женщину на месте происшествия.

Пенсионерка скончалась от полученных травм в больнице.

Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишён водительских прав на два года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
ДТП смерть
 
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