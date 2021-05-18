Огонь уничтожил ёмкости с автомаслами
17 мая в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии произошёл пожар на складе, где хранились автозапчасти.
- На момент прибытия пожарных было загорание внутри помещения. Открытое горение было ликвидировано за 26 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь повредил склад изнутри, также частично повреждены ёмкости с автомаслами.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 16 мая в Курумкане сгорели магазин и склад бытовой техники.
19 апреля произошёл крупный пожар на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Огонь разгорелся на складе-магазине автозапчастей «Автотрейд». Пламя тушили более пяти часов на площади 1200 кв. метров.
В Бурятии горел склад с автозапчастями
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В результате аварии погибла мать двоих детей
Водитель сбил женщину и оставил на дороге умирать
Огонь уничтожил ёмкости с автомаслами
Местные жители переживают за птицу
Зверька везли из соседнего города, но специалисты так и не дождались его
Вору нужны были только металлические трубы
Мужчина пытался убежать с деньгами из кассового аппарата
ДТП произошло на улице Борсоева
Вместе пара прожила 10 лет
Вор стащил спортивный велосипед
Родители в это время были в магазине
Несколько часов инспекторы по охране окружающей среды наблюдали за выгоревшим участком
В Окинском районе ввели режим ЧС
Водитель мопеда получил травмы по вине пьяного автомобилиста
Водитель получил травмы