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В Бурятии горел склад с автозапчастями

В Бурятии горел склад с автозапчастями
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Огонь уничтожил ёмкости с автомаслами

17 мая в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии произошёл пожар на складе, где хранились автозапчасти.

- На момент прибытия пожарных было загорание внутри помещения. Открытое горение было ликвидировано за 26 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огонь повредил склад изнутри, также частично повреждены ёмкости с автомаслами.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 16 мая в Курумкане сгорели магазин и склад бытовой техники.

19 апреля произошёл крупный пожар на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Огонь разгорелся на складе-магазине автозапчастей «Автотрейд». Пламя тушили более пяти часов на площади 1200 кв. метров.
пожар
 
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