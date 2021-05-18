Местные жители переживают за птицу
На Тугнуйском озере в Мухоршибирском районе Бурятии местные жители заметили лебедей. Сельчане подозревают, что у одной птицы повреждено крыло.
- На Тугнуйском озере два лебедя плавают, у одного что-то с крылом. Далеко, не видно. У него крыло как будто вывернуто, - обратились неравнодушные люди в группу «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Администраторы группы сообщили, что передали информацию в Бурприроднадзор. В ведомстве пообещали направить инспектора к озеру
- Большая просьба - не беспокоить птиц! – попросили сельчан.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле была похожая ситуация в селе Шаралдай Мухоршибирского района. Лебедь не смог улететь со своей стаей и остался один на озере.
На озере в Бурятии нашли лебедя с повреждённым крылом
Происшествия, Фото:
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