 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 мая

17 мая

Популярное

На озере в Бурятии нашли лебедя с повреждённым крылом

На озере в Бурятии нашли лебедя с повреждённым крылом
Происшествия,  Фото:опубликовано в группе "Мухоршибирь-инфо"
Местные жители переживают за птицу

На Тугнуйском озере в Мухоршибирском районе Бурятии местные жители заметили лебедей. Сельчане подозревают, что у одной птицы повреждено крыло.

- На Тугнуйском озере два лебедя плавают, у одного что-то с крылом. Далеко, не видно. У него крыло как будто вывернуто, - обратились неравнодушные люди в группу «Мухоршибирь-инфо. 24/7».

Администраторы группы сообщили, что передали информацию в Бурприроднадзор. В ведомстве пообещали направить инспектора к озеру

- Большая просьба - не беспокоить птиц! – попросили сельчан.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле была похожая ситуация в селе Шаралдай Мухоршибирского района. Лебедь не смог улететь со своей стаей и остался один на озере.
птицы лебеди
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии не удалось оспорить решение суда по смертельному ДТП
В Бурятии не удалось оспорить решение суда по смертельному ДТП
Происшествия, 18.05.2021
В результате аварии погибла мать двоих детей
В Иркутской области водителю автобуса дали 7 лет за гибель пенсионерки
В Иркутской области водителю автобуса дали 7 лет за гибель пенсионерки
Происшествия, 18.05.2021
Водитель сбил женщину и оставил на дороге умирать
В Бурятии горел склад с автозапчастями
В Бурятии горел склад с автозапчастями
Происшествия, 18.05.2021
Огонь уничтожил ёмкости с автомаслами
В Иркутской области «потерялся» слепой барсучонок
В Иркутской области «потерялся» слепой барсучонок
Происшествия, 18.05.2021
Зверька везли из соседнего города, но специалисты так и не дождались его
Улан-удэнец воровал дорожные знаки
Улан-удэнец воровал дорожные знаки
Происшествия, 18.05.2021
Вору нужны были только металлические трубы  
В Чите посетители бара поймали грабителя
В Чите посетители бара поймали грабителя
Происшествия, 18.05.2021
Мужчина пытался убежать с деньгами из кассового аппарата
В Чите 1,5-годовалая девочка утонула в ванной
В Чите 1,5-годовалая девочка утонула в ванной
Происшествия, 18.05.2021
Родители в это время были в магазине
На Ольхоне сгорели редкие и краснокнижные растения
На Ольхоне сгорели редкие и краснокнижные растения
Происшествия, 18.05.2021
Несколько часов инспекторы по охране окружающей среды наблюдали за выгоревшим участком
В Бурятии смыло дорогу
В Бурятии смыло дорогу
Происшествия, 18.05.2021
В Окинском районе ввели режим ЧС
В Улан-Удэ пьяный автомобилист врезался в мопед
В Улан-Удэ пьяный автомобилист врезался в мопед
Происшествия, 18.05.2021
Водитель мопеда получил травмы по вине пьяного автомобилиста

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^