Зверька везли из соседнего города, но специалисты так и не дождались его
Иркутская зоогалерея всю ночь ждала слепого барсучонка, которого подобрали на дороге неравнодушные люди. О зверьке сообщили вчера вечером, ближе к концу рабочего дня.
В зоопарк позвонил молодой человек из города Усолье-Сибирское. Он рассказал, что подобрал в лесу зверька, которому необходима срочная помощь. Через клич в местных группах срочно была найдена попутная машина, на которой девушка обещала быстро доставить детёныша в Иркутск. Выехали они около семи часов вечера, но в зоогалерее так и не появились.
- В 21:15 была информация что проехали Мегет, и всё... связь прервалась. Мы ждали всю ночь (и ждём до сих пор), ведь ребёнка нужно было срочно кормить, причём не чем попало, а специальной смесью. Человек, который отправил барсучонка, тоже волновался и был на связи полночи. Но это не помогло, - написали сотрудники зоогалереи.
Зверёк исчез. Возможно, у истории будет продолжение.
«Странная какая-то история...» - говорят сотрудники зоопарка.
В Иркутской области «потерялся» слепой барсучонок
Происшествия, Фото:
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