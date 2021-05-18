Вместе пара прожила 10 лет
17 мая в доме в селе Десятниково Тарбагатайского района Бурятии была убита 51-летняя женщина. На теле были колото-резаные ранения головы, шеи и грудной клетки.
По подозрению в убийстве задержан 55-летний сожитель покойной. На допросе мужчина во всём признался, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, мужчина и женщина жили вместе десять лет. Вечером 16 мая они пришли в гости к соседу, где стали выпивать спиртные напитки. После застолья там же устроились на ночлег.
Около полуночи сожители проснулись, подошли к печи и стали курить. Они поссорились на почве ревности. Женщина схватила нож и, размахивая им, порезала сожителю шею и голову.
Мужчина развернулся, выхватил у ревнивой жены нож и нанёс им множество ударов в лицо, шею и грудь. Женщина скончалась на месте происшествия.
Сожитель вернулся в кровать и уснул. Следующим утром, проспавшись, он рассказал о ночной расправе соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство».
Житель Бурятии убил ревнивую сожительницу
Происшествия, Фото:
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