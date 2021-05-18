Житель Бурятии убил ревнивую сожительницу

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Вместе пара прожила 10 лет



17 мая в доме в селе Десятниково Тарбагатайского района Бурятии была убита 51-летняя женщина. На теле были колото-резаные ранения головы, шеи и грудной клетки.



По подозрению в убийстве задержан 55-летний сожитель покойной. На допросе мужчина во всём признался, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, мужчина и женщина жили вместе десять лет. Вечером 16 мая они пришли в гости к соседу, где стали выпивать спиртные напитки. После застолья там же устроились на ночлег.



Около полуночи сожители проснулись, подошли к печи и стали курить. Они поссорились на почве ревности. Женщина схватила нож и, размахивая им, порезала сожителю шею и голову.



Мужчина развернулся, выхватил у ревнивой жены нож и нанёс им множество ударов в лицо, шею и грудь. Женщина скончалась на месте происшествия.



Сожитель вернулся в кровать и уснул. Следующим утром, проспавшись, он рассказал о ночной расправе соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию.



В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство».





