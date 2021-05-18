В Чите 1,5-годовалая девочка утонула в ванной

Родители в это время были в магазине



15 мая в ванной комнате в своей квартире в Чите погибла 1,5-годоваял девочка. Следователи возбудили уголовное дело статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в тот день супруги (33-летний мужчина и 27-летняя женщина) оставили двоих маленьких дочерей в возрасте 2,5 и 1,5 лет одних без присмотра. Родители ушли в магазин.



Вернувшись через полчаса домой, родители обнаружили младшую дочь в ванне с водой. Прибывшие по экстренному вызову медики констатировали смерть ребёнка.



По мнению следователей, случившееся стало возможным ввиду преступной небрежности родителей.

