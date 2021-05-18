Несколько часов инспекторы по охране окружающей среды наблюдали за выгоревшим участком
15 мая на байкальском острове Ольхоне произошёл пожар. Сообщение о странном задымлении в районе поселения Хадай поступило в единую диспетчерскую службу Иркутской области ближе к часу дня. О дыме рассказал очевидец, находившийся с другой стороны пролива Малое Море, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
На место событий незамедлительно выдвинулись сотрудники Островного лесничества, пожарной части № 106 из Хужира и добровольной пожарной команды этого же посёлка. К моменту приезда профессионалов местные жители уже предпринимали попытки справиться с огнём.
После того, как пламя было сбито, потребовалось окарауливание, чтобы не допустить повторного пожара и его перехода на новые площади. Несколько часов инспекторы по охране окружающей среды вели наблюдение за выгоревшим участком. Ущерб, нанесённый природе, ещё не подсчитан; по предварительным данным сгорела растительность на площади в несколько десятков гектаров.
Сотрудники научного отдела готовятся к выезду на территорию, чтобы установить масштаб потерь: согласно имеющейся информации, на пострадавшем участке произрастали в том числе редкие и краснокнижные растения.
Правоохранителям же предстоит выяснить причину возникновения огня. Рядом со сгоревшим участком расположено фермерское хозяйство, поэтому не исключена версия с запрещённым сельскохозяйственным палом, контроль над которым был утерян; её проверят в числе прочих.
На Ольхоне сгорели редкие и краснокнижные растения
Происшествия, Фото:
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