Водитель мопеда травмировался по вине пьяного автомобилиста
Накануне, 17 мая в Загорске в Улан-Удэ произошло ДТП по вине пьяного водителя.
Около 8 часов вечера 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Рнесса» на улице Столичная врезался в ехавший впереди мопед «Рейсер». Мопедом управлял 43-летний мужчина.
В результате аварии водитель мопед был госпитализирован с тяжёлыми травмами, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
- Водитель «Ниссана» следовал в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 1.58 мг/л. Он оформлен по ст. 12.8 КоАП, - уточнили в Госавтоинспекции.
Вчера в Бурятии инспекторы ДПС выявили 460 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 пьяных водителей. Ещё трое отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Семь автомобилистов сели за руль в состоянии опьянения второй раз за год.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 12 мая в Джиде в ДТП попал пьяный 16-летний парень на мопеде.
В Улан-Удэ пьяный автомобилист врезался в мопед
Происшествия, Фото:
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