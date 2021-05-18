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На трассе в Бурятии фура врезалась в ограждение

На трассе в Бурятии фура врезалась в ограждение
Происшествия,  Фото:tcmkrb
Водитель получил травмы

Утром 17 мая в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП.

По данным Территориального центра медицины катастроф, водитель фуры не справился с управлением и выехал с проезжей части, а затем совершил наезд на дорожное ограждение.

- В результате аварии 58-летний водитель получил травмы головы и грудной клетки. После осмотра и оказанной помощи пациент от госпитализации в стационар отказался, - сообщили медики.



Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее медики извлекали из кабины водителя экскаватор, которого зажало в кабине. 
ДТП
 
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