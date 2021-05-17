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В Иркутске росгвардеец застрелил мужчину у ночного клуба

В Иркутске росгвардеец застрелил мужчину у ночного клуба
Происшествия,  Фото:ДТП 38RUS Иркутск
Мать погибшего заявляет, что её сыну выстрелили в спину

В Иркутске разбираются в обстоятельствах гибели 30-летнего мужчины, отца двоих детей, на парковке ночного клуба «Дикая лошадь». Ночью 1 мая мужчина погиб от выстрела из пистолета, который совершил росгвардеец.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».

Двое мужчин пришли в ночной клуб, как установило следствие, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Охрана не пустила этих посетителей в клуб, из-за чего возник конфликт. Сотрудники заведения вызвали росгвардейцев.

Официально следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области сообщает о произошедшем следующим образом:

«Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны предложили мужчинам проследовать в отдел полиции, на что они стали реагировать неадекватно. Сотрудник Росгвардии произвёл предупредительные выстрелы, однако один из мужчин не реагировал на требования сотрудников правоохранительных органов, продолжил оказывать физическое сопротивление. Позже произошел ещё один выстрел, в результате которого мужчина погиб на месте происшествия, а также был ранен охранник ночного клуба».

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства случившегося. Назначены и проводятся необходимые экспертизы.

В свою мать, погибшего мужчины заявляет о том, что её сын был застрелен со спины. Она разместила призыв о помощи в поисках очевидцев в паблике ДТП 38RUS Иркутск.

- Кто ответит за смерть сына? Сын договорился с сотрудником, позволил застегнуть наручники охраннику ночного клуба, но подошёл сотрудник Росгвардии и выстрелил в спину! Прошу вас, помогите мне, кто видел, кто снимал, отправьте мне. Нужна любая информация, хотя бы записи на ваших смартфонах… - обратилась женщина.


Росгвардия смерть
 
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