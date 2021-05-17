За чужим имуществом он пришёл ночью
Днём 13 мая в полицию Тарбагатайского района Бурятии поступило заявление от 38-летней улан-удэнки. Её вещи с территории земельного участка в селе Нижний Саянтуй украл неизвестный. Ущерб составил более 28 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 19-летнего улан-удэнеца.
Как выяснилось, молодой человек приехал в гости к своему дедушке в село Вознесеновка. Во время прогулки в находящемся рядом дачном товариществе он сквозь щель в заборе заметил на участке автозапчасти и решил ночью украсть их.
Кроме того, парень, разбив окно, залез в сарай, откуда забрал электроинструменты, чугунную батарею и другую хозяйственную утварь. Затем, попросив приятеля о помощи в транспортировке, утром следующего дня сдал металлические изделия в близлежащий пункт приёма металла и отправился домой, в Улан-Удэ.
Полицейские изъяли часть украденного. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Молодой человек нигде не работает и не учится. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнец приметил участок для кражи во время прогулки
Происшествия, Фото:
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