В Улан-Удэ отделочник совершил кражу из любви к своей работе

Мастер отделочных работ украл из магазина лазерный уровень



Днём 14 мая в отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже в магазине цифровой и бытовой техники. Неизвестный взял с витрины и положил в сумку лазерный уровень стоимостью 10 тысяч рублей. Не оплатив товар, вор ушёл из магазина. Происшедшее запечатлела камера видеонаблюдения. Факт преступления вскрыли после того, как администратор заметил отсутствие прибора на стеллаже.



Мужчина был задержан спустя пару дней, когда вновь пришёл в торговую точку. На этот раз он планировал честно купить детали для установки сантехники. Работники магазина опознали его и вызвали полицию.



47-летний горожанин признался, что работает мастером отделочных работ. По его словам, дорогую технику он украл, чтобы с помощью прибора качественнее проводить ремонтные работы. Денег на покупку лазерного уровня у него не было.



Украденное у него изъято. Возбуждено уголовное дело, ведётся дознание, сообщили в МВД по Бурятии.

