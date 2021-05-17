Из Забайкалья в Улан-Удэ отправились испорченные доказательства
В августе 2020 года в Забайкальском крае сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя из Бурятии. От прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Дело направили для рассмотрения мировому судье в Дульдургинском районе.
Однако мужчина заявил ходатайство о рассмотрении дела мировым судьёй по месту своего жительства, то есть в Советском районе Улан-Удэ. В связи с этим материалы дела были перенаправлены почтовым сообщением.
Узнав об этом, улан-удэнец обратился к знакомой женщине, которая работает оператором отделения почтовой связи в села Дульдурга. Он уговорил её уничтожить корреспонденцию, что она и сделала. После отправила в суд бандероль с испорченными доказательствами.
Факт уничтожения доказательств выявила в ноябре 2020 года прокуратура Дульдургинского района в ходе проверки исполнения законодательства об административных правонарушениях.
На женщину возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия» (ч. 1 ст. 294 УК РФ). Оператора почтовой службы суд признал виновной, как и её приятеля – в подстрекательстве в воспрепятствованию к правосудию. Им назначили штрафы в размере 30 и 40 тысяч рублей соответственно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Кроме того, мужчина также привлечён к ответственности за пьяную езду, чего так хотел избежать. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на два года.
Житель Бурятии уговорил работницу почту испортить доказательства
Происшествия, Фото:
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