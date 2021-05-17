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Забайкалец убил собутыльника и скинул тело в реку

Забайкалец убил собутыльника и скинул тело в реку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тело убитого отнесло течением на 35 километров

Жителю села Гыршелун Хилокского района Забайкальского края предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

По данным следствия, 9 мая обвиняемый убил 30-летнего мужчину. Преступление было совершено в пригороде города Хилок. Мужчины после совместного распития спиртного повздорили, и обвиняемый нанёс потерпевшему несколько ударов ножом. После этого скинул тело в реку.

Родственники потерпевшего заявили в полицию о пропаже мужчины на следующий день.

При допросе мужчина признался в совершении преступления. В ходе проверки показаний на месте он подробно рассказал об обстоятельствах убийства и указал место, где скинул тело в реку.

Тело убитого мужчины обнаружили в 35 км ниже по течению реки.

Суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебные экспертизы.
убийство
 
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