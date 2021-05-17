Забайкалец убил собутыльника и скинул тело в реку

Тело убитого отнесло течением на 35 километров



Жителю села Гыршелун Хилокского района Забайкальского края предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.



По данным следствия, 9 мая обвиняемый убил 30-летнего мужчину. Преступление было совершено в пригороде города Хилок. Мужчины после совместного распития спиртного повздорили, и обвиняемый нанёс потерпевшему несколько ударов ножом. После этого скинул тело в реку.



Родственники потерпевшего заявили в полицию о пропаже мужчины на следующий день.



При допросе мужчина признался в совершении преступления. В ходе проверки показаний на месте он подробно рассказал об обстоятельствах убийства и указал место, где скинул тело в реку.



Тело убитого мужчины обнаружили в 35 км ниже по течению реки.



Суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебные экспертизы.

