 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 мая

16 мая

Популярное

Житель Бурятии едва не стал братоубийцей

Житель Бурятии едва не стал братоубийцей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина ударил брата ножом

Житель Джидинского района Бурятии, напавший на своего брата, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошло, когда мужчина в компании сожительницы и друзей распивал алкоголь в своём доме. Позднее к ним присоединился брат хозяина дома.

Во время застолья между братьями произошла ссора, перешедшая в драку. Один из них схватил нож и всадил его в жизненно-важные органы мужчины.

Приговором суда нападавшему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии особого режима.

- Приговор вступил в силу 25 марта, - сообщает пресс-служба Джидинского районного суда.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области ищут подозреваемого в убийстве продавца
В Иркутской области ищут подозреваемого в убийстве продавца
Происшествия, 17.05.2021
Неизвестный убил продавца павильона на вокзале
Жительница Бурятии задушила дядю после интимного предложения
Жительница Бурятии задушила дядю после интимного предложения
Происшествия, 17.05.2021
Похотливый дядя поднял руку на свою родственницу
В пригороде Улан-Удэ произошло ДТП с пьяным водителем
В пригороде Улан-Удэ произошло ДТП с пьяным водителем
Происшествия, 17.05.2021
В автоаварии травмировалась пассажирка такси
В Бурятии выставили на продажу ребёнка
В Бурятии выставили на продажу ребёнка
Происшествия, 17.05.2021
Жители Бурятии опасаются, что идёт психологическая травля ребёнка
Фотосессия на Байкале окончилась вызовом спасателей
Фотосессия на Байкале окончилась вызовом спасателей
Происшествия, 17.05.2021
Катамаран с тремя людьми на борту зажало льдами
В Иркутской области на пожаре погибли две девочки
В Иркутской области на пожаре погибли две девочки
Происшествия, 17.05.2021
Вероятнее всего, дети сами играли с огнём
В пригороде Улан-Удэ сгорел заброшенный дом
В пригороде Улан-Удэ сгорел заброшенный дом
Происшествия, 17.05.2021
Пожар произошёл в селе Сотниково
В Бурятии пожар едва не уничтожил сельский клуб
В Бурятии пожар едва не уничтожил сельский клуб
Происшествия, 17.05.2021
Огонь в том числе тушили местные жители и военные
Забайкалец застрелил дочь сожительницы
Забайкалец застрелил дочь сожительницы
Происшествия, 17.05.2021
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы
В Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист
В Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист
Происшествия, 17.05.2021
Юный мотоциклист попал в аварию ночью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^