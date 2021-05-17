Житель Бурятии едва не стал братоубийцей

Мужчина ударил брата ножом



Житель Джидинского района Бурятии, напавший на своего брата, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



Инцидент произошло, когда мужчина в компании сожительницы и друзей распивал алкоголь в своём доме. Позднее к ним присоединился брат хозяина дома.



Во время застолья между братьями произошла ссора, перешедшая в драку. Один из них схватил нож и всадил его в жизненно-важные органы мужчины.



Приговором суда нападавшему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии особого режима.



- Приговор вступил в силу 25 марта, - сообщает пресс-служба Джидинского районного суда.

