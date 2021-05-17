В Бурятии водителя опрокинувшегося экскаватора зажало в кабине

После осмотра пострадавший был эвакуирован в больницу.











16 мая в Бурятии при демонтаже старого здания произошёл несчастный случай. Многотонный экскаватор опрокинулся, а водителя зажало в кабине.- Из-за сложности рельефа и угрозы обрушения оставшейся части здания водителя извлекали в течение 1,5 часов. К счастью, водитель не получил серьёзных повреждений, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.