В Бурятии водителя опрокинувшегося экскаватора зажало в кабине

Водителя извлекали 1,5 часа
16 мая в Бурятии при демонтаже старого здания произошёл несчастный случай. Многотонный экскаватор опрокинулся, а водителя зажало в кабине.
- Из-за сложности рельефа и угрозы обрушения оставшейся части здания водителя извлекали в течение 1,5 часов. К счастью, водитель не получил серьёзных повреждений, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
После осмотра пострадавший был эвакуирован в больницу.
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