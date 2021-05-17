В пригороде Улан-Удэ произошло ДТП с пьяным водителем

От удара машины развернуло. Иномарки получили сильные механические повреждения.





В какой-то момент она, выйдя из машины медиков, потребовала от таксиста вернуть деньги за столь неудачную поездку.







К несчастью, для водителей, у обоих не оказалось страховых полисов ОСАГО.











На днях в селе Поселье Иволгинского района Бурятии, недалеко от торгового центра «Абсолют», произошло ДТП.Около 23 часов водитель автомобиля «Тойота Витц» двигался в направлении Улан-Удэ, позади него ехала «Тойота Корона». По предварительным данным, водитель «Витца» начал немного притормаживать, в этот момент в автомобиль врезался водитель «Короны».Водитель «Тойоты Витц» в тот вечер таксовал, он вёз пассажирку. Женщина пострадала, ударившись в момент аварии лицом. На место прибыла карета медицины катастроф. Впрочем, как выяснилось, серьёзной травмы пассажирка не получила.Молодой человек, который врезался в такси, оказался пьян. В состоянии алкогольного опьянения был и его пассажир.