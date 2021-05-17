 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 мая

16 мая

Популярное

В пригороде Улан-Удэ произошло ДТП с пьяным водителем

В пригороде Улан-Удэ произошло ДТП с пьяным водителем
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В автоаварии травмировалась пассажирка такси

На днях в селе Поселье Иволгинского района Бурятии, недалеко от торгового центра «Абсолют», произошло ДТП.

Около 23 часов водитель автомобиля «Тойота Витц» двигался в направлении Улан-Удэ, позади него ехала «Тойота Корона». По предварительным данным, водитель «Витца» начал немного притормаживать, в этот момент в автомобиль врезался водитель «Короны».

От удара машины развернуло. Иномарки получили сильные механические повреждения.


Водитель «Тойоты Витц» в тот вечер таксовал, он вёз пассажирку. Женщина пострадала, ударившись в момент аварии лицом. На место прибыла карета медицины катастроф. Впрочем, как выяснилось, серьёзной травмы пассажирка не получила.

В какой-то момент она, выйдя из машины медиков, потребовала от таксиста вернуть деньги за столь неудачную поездку.


Молодой человек, который врезался в такси, оказался пьян. В состоянии алкогольного опьянения был и его пассажир.

К несчастью, для водителей, у обоих не оказалось страховых полисов ОСАГО.





ДТП алкогольное опьянение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ произошло ДТП с пьяным водителем
В пригороде Улан-Удэ произошло ДТП с пьяным водителем
Происшествия, 17.05.2021
В автоаварии травмировалась пассажирка такси
В Бурятии выставили на продажу ребёнка
В Бурятии выставили на продажу ребёнка
Происшествия, 17.05.2021
Жители Бурятии опасаются, что идёт психологическая травля ребёнка
Фотосессия на Байкале окончилась вызовом спасателей
Фотосессия на Байкале окончилась вызовом спасателей
Происшествия, 17.05.2021
Катамаран с тремя людьми на борту зажало льдами
В Иркутской области на пожаре погибли две девочки
В Иркутской области на пожаре погибли две девочки
Происшествия, 17.05.2021
Вероятнее всего, дети сами играли с огнём
В пригороде Улан-Удэ сгорел заброшенный дом
В пригороде Улан-Удэ сгорел заброшенный дом
Происшествия, 17.05.2021
Пожар произошёл в селе Сотниково
В Бурятии пожар едва не уничтожил сельский клуб
В Бурятии пожар едва не уничтожил сельский клуб
Происшествия, 17.05.2021
Огонь в том числе тушили местные жители и военные
Забайкалец застрелил дочь сожительницы
Забайкалец застрелил дочь сожительницы
Происшествия, 17.05.2021
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы
В Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист
В Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист
Происшествия, 17.05.2021
Юный мотоциклист попал в аварию ночью
В Иркутской области рыбаки перевернулись на лодке
В Иркутской области рыбаки перевернулись на лодке
Происшествия, 17.05.2021
Едва не утонувшие мужчины смогли вызвать помощь
В Улан-Удэ водитель «Ауди» сбил пешехода
В Улан-Удэ водитель «Ауди» сбил пешехода
Происшествия, 16.05.2021
После осмотра медиками пострадавшая женщина была отпущена домой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^