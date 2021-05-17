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В Иркутской области погиб водитель опрокинувшейся «Нивы»

В Иркутской области погиб водитель опрокинувшейся «Нивы»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Погибшему было 38 лет

Вчера вечером в нескольких километрах от города Тулун на автодороге А-331 «Вилюй» произошло смертельное ДТП.

Опрокинулась «Нива», которой управлял 38-летний мужчина. Водитель скончался на месте происшествия.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.



ДТП смерть
 
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