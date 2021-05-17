В ДТП пострадали два человека
15 мая в 11:30 в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП.
27-летняя водитель автомобиля Toyota Mark II, следуя по автодороге «Тресково - Оймур – Заречье», в районе селе Фофоново съехала с дороги. После этого автомобиль опрокинулся.
- В результате ДТП сама водитель и 23-летний пассажир получили травмы (ушибы). После осмотра медиками они были отпущены домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера ночью в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист. Подросток врезался в электроопору.
В Бурятии девушка-водитель опрокинула Toyota Mark II
Происшествия, Фото:
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