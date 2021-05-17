Фотосессия на Байкале окончилась вызовом спасателей

В удовлетворительном состоянии люди, а также их катамаран были доставлены на берег, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.







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13 мая в 21:40 двое иркутян и москвичка, находившиеся на Малом море на Байкале, попросили помощи спасателей. Утром они беспрепятственно прошли на катамаране по открытой воде на остров Огой. На острове туристы устроили фотосессию.На обратном пути им пришлось искать дорогу между движущимися ледовыми полями. В конце концов катамаран был заблокирован.Три спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда на судне на воздушной подушке «Хивус-10» вышли для поиска пострадавших.- Потребовалось некоторое время, чтобы обнаружить катамаран. Были на связи по телефону, запускали ракету, сориентировались и вышли на судно. Пострадавшие светили фонариками. По всей акватории Малого моря сейчас активно перемещается лёд, путешествие на любом виде плавсредств опасно и может закончиться плачевно, - прокомментировал начальник Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Валерий Николаев.