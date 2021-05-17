В Иркутской области на пожаре погибли две девочки

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Вероятнее всего, дети сами играли с огнём



15 мая пожар в частном жилом доме в деревне Большая Заимка Заларинского района Иркутской области унёс жизни двух детей. Погибли две девочки, которым было два и четыре года.



Следователи установили, что в момент возгорания родители детей находились в зимовье. Заметив дым, они вынесли дочерей из дома, однако спасти их не удалось.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».



- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение детей с огнём. Известно, что семья характеризуется положительно, на учётах не состоит, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

