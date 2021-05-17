В пригороде Улан-Удэ сгорел заброшенный дом

Пожар произошёл в селе Сотниково
16 мая в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в заброшенном доме.
- На момент прибытия пожарных горела крыша строения. Открытое горение было ликвидировано за 15 минут. В результате пожара сгорела крыша дома, произошло её частичное обрушение, повреждены полы, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина возгорания устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 мая в селе Телемба Еравнинского района едва не сгорел сельский клуб
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Пожар произошёл в селе Сотниково
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