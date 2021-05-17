Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Сретенского района, обвиняемого в убийстве дочери сожительницы. Также мужчина обвиняется в угрозе убийством и хищении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Мужчина с сожительницей жил территории животноводческой стоянки. В конце декабря 2020 года к женщине приехала погостить её 21-летняя дочь. По версии следствия, 31 декабря 2020 года девушка повздорила с мужчиной, после он, будучи пьяным, украл из дома владельца стоянки охотничье ружье 12 калибра.
Затем он выстрелил в девушку, отчего она скончалась на месте, и угрожал убийством своей сожительнице.
Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. В соответствии с выводами психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям. Кроме того, установлено, что ранее несколько раз он привлекался к уголовной ответственности, - отметили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Забайкалец застрелил дочь сожительницы
Происшествия, Фото:
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