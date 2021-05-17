 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 мая

16 мая

Популярное

В Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист

В Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Юный мотоциклист попал в аварию ночью

Вчера ночью в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии в ДТП пострадал 17-летний парень. Он, не имея соответствующих водительских прав, ехал на мотоцикле «ИЖ-Планета 5».

На улице Коммунистическая молодой человек не справился с управлением и врезался в электроопору.

- В результате ДТП несовершеннолетний водитель с открытым переломом бедра был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 мая в Гусиноозёрске мотоциклист сбил женщину, скрылся с места аварии, но спустя час одумался и пришёл в полицию.

С начала года на дорогах Бурятии произошло 213 ДТП с пострадавшими. 24 человека погибли, ещё 352 участника дорожного движения ранены.


ДТП мотоциклисты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ сгорел заброшенный дом
В пригороде Улан-Удэ сгорел заброшенный дом
Происшествия, 17.05.2021
Пожар произошёл в селе Сотниково
В Бурятии пожар едва не уничтожил сельский клуб
В Бурятии пожар едва не уничтожил сельский клуб
Происшествия, 17.05.2021
Огонь в том числе тушили местные жители и военные
Забайкалец застрелил дочь сожительницы
Забайкалец застрелил дочь сожительницы
Происшествия, 17.05.2021
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы
В Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист
В Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист
Происшествия, 17.05.2021
Юный мотоциклист попал в аварию ночью
В Иркутской области рыбаки перевернулись на лодке
В Иркутской области рыбаки перевернулись на лодке
Происшествия, 17.05.2021
Едва не утонувшие мужчины смогли вызвать помощь
В Улан-Удэ водитель «Ауди» сбил пешехода
В Улан-Удэ водитель «Ауди» сбил пешехода
Происшествия, 16.05.2021
После осмотра медиками пострадавшая женщина была отпущена домой

Крупный пожар в Иркутской области: горят дачные дома
Крупный пожар в Иркутской области: горят дачные дома
Происшествия, 15.05.2021
Два пожара произошли днём в субботу в Бодайбо
Водителя, едва не утопившего пять туристов на Байкале, будут судить
Водителя, едва не утопившего пять туристов на Байкале, будут судить
Происшествия, 15.05.2021
Под лёд провалился внедорожник с туристами из Орла
В Тункинском нацпарке в Бурятии ликвидируют пожар
В Тункинском нацпарке в Бурятии ликвидируют пожар
Происшествия, 15.05.2021
Накануне в Бурятии тушили два лесных пожара
В Улан-Удэ парень истёк кровью на улице и умер
В Улан-Удэ парень истёк кровью на улице и умер
Происшествия, 14.05.2021
Прохожий зажимал рану умирающего парня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^