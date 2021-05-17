Юный мотоциклист попал в аварию ночью
Вчера ночью в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии в ДТП пострадал 17-летний парень. Он, не имея соответствующих водительских прав, ехал на мотоцикле «ИЖ-Планета 5».
На улице Коммунистическая молодой человек не справился с управлением и врезался в электроопору.
- В результате ДТП несовершеннолетний водитель с открытым переломом бедра был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 мая в Гусиноозёрске мотоциклист сбил женщину, скрылся с места аварии, но спустя час одумался и пришёл в полицию.
С начала года на дорогах Бурятии произошло 213 ДТП с пострадавшими. 24 человека погибли, ещё 352 участника дорожного движения ранены.
В Бурятии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист
Происшествия, Фото:
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