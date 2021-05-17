Едва не утонувшие мужчины смогли вызвать помощь
Ночью в Иркутской области на реке Туманшет спасатели спасли двух мужчин, жителей города Бирюсинск. Они перевернулись на резиновой лодке во время рыбалки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Сообщение о происшествии поступило спасателям в полночь 15 мая от родственников пострадавших. В указанное место выдвинулась трое спасателей.
- Прибыв на место происшествия, мы на лодке переправились на противоположный берег реки и эвакуировали оттуда рыбаков. Расстояние между берегами составляет порядка 40 метров. В удовлетворительном состоянии их передали родственникам, - рассказал начальник западного поисково-спасательного подразделения пожарно-спасательной службы Иркутской области Евгений Кузора.
Выяснилось, что накануне, около 19 часов 14 мая, весельная резиновая лодка без мотора с двумя рыбаками без спасательных жилетов наскочила на камень и перевернулась. Люди оказались в воде. Они смогли доплыть до ближайшего берега и выбраться на сушу.
Благодаря предусмотрительности одного из рыбаков, который упаковал свой сотовый телефон в целлофановый пакет, у них была связь. Пешком, в мокрой одежде и без обуви, мужчины преодолели около пяти километров вниз по течению реки до станции Туманшет, откуда смогли дозвониться до родственников и попросить помощи.
Родные, прибыв к противоположному берегу, правильно оценили обстановку и не рискнули самостоятельно выходить на воду. Они обратились в службу спасения.
- В это время года река Туманшет полноводная, с быстрым течением и скрытыми под водой опасными участками. На плавсредстве любого типа выходить на такую воду опасно для жизни. А проходить опасные места и узкие пороги горной реки – огромный риск для жизни, - добавил Евгений Кузора.
В Иркутской области рыбаки перевернулись на лодке
Происшествия, Фото:
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