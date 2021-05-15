В Тункинском нацпарке в Бурятии ликвидируют пожар

Накануне в Бурятии тушили два лесных пожара



За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара. Они действовали в Иволгинском районе и Тункинском нацпарке. Пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работало 49 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц. Задействовано 10 единиц спецтехники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила почти 6 га.



Лесной пожар в Иволгинском районе ликвидирован. В Тункинском нацпарке возгорание локализовано, сегодня продолжаются работы по его дотушиванию.



В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012)20-44-44.

