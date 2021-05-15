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В Тункинском нацпарке в Бурятии ликвидируют пожар

В Тункинском нацпарке в Бурятии ликвидируют пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Накануне в Бурятии тушили два лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара. Они действовали в Иволгинском районе и Тункинском нацпарке. Пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работало 49 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц. Задействовано 10 единиц спецтехники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила почти 6 га.

Лесной пожар в Иволгинском районе ликвидирован. В Тункинском нацпарке возгорание локализовано, сегодня продолжаются работы по его дотушиванию.

В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012)20-44-44.
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