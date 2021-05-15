Накануне в Бурятии тушили два лесных пожара
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара. Они действовали в Иволгинском районе и Тункинском нацпарке. Пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работало 49 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц. Задействовано 10 единиц спецтехники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила почти 6 га.
Лесной пожар в Иволгинском районе ликвидирован. В Тункинском нацпарке возгорание локализовано, сегодня продолжаются работы по его дотушиванию.
В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012)20-44-44.
В Тункинском нацпарке в Бурятии ликвидируют пожар
Происшествия, Фото:
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