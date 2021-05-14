В Иркутской области полицейских наградили за спасение мужчины из огня

За смелость и самоотверженность при спасении человека на пожаре сотрудники отдела МВД по Нижнеилимскому району сержанты полиции Максим Касаткин, Василий Савченко и Сергей Егель награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения».
В ноябре 2019 года в городе Железногорске-Илимский полицейские заметили зарево с густым дымом. Они прибыли на место, где увидели горящую постройку. Оттуда доносились крики о помощи.
Полицейские зашли в охваченное огнём здание, вытащили оттуда на безопасное расстояние мужчину и вызвали экстренные службы.
В момент прибытия экипажа полиции на пострадавшем уже горела одежда. Незначительное промедление могло стоить ему жизни.
Начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук поблагодарил сержантов полиции за самоотверженные действия, благодаря которым удалось сохранить человеческую жизнь.
По информации ГУ МВД по Иркутской области