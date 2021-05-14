В Улан-Удэ женщины спешили отвезти детей в школы и попали в ДТП

ДТП обошлось без пострадавших.









ДТП также обошлось без пострадавших.









Сегодня, 14 мая, около 7:30 утра на перекрёстке улиц Жуковского и Добролюбова в Улан-Удэ столкнулись Suzuki Wagon R и Toyota Рrius.Очевидец аварии рассказал «Байкал-Daily», что водитель «Toyota Рrius» выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество водителю «Suzuki Wagon R», который ехал по главной.- За рулём были женщины, они спешили доставить детей в учебное заведение, но из-за ДТП пришлось опоздать, - добавил очевидец.Часом позже, около 8:30, на развязке Удинского моста произошло ДТП с участием автомобиля «Волга» и «Тoyota Vitz». По некоторым данным, «Волга» - машина из муниципального автопарка.