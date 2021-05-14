В центре Улан-Удэ засняли драку бомжей

Подрались несколько бездомных. Они размахивали руками и ногами, громко матерясь. Багдаев побеседовал с мужчинами и выяснил, что конфликт произошёл из-за денег. Но никто ни на кого заявлять в полицию об инциденте не собирался.







После они уселись на выступ фасада здания и успокоились.







«Возврат туземцев к прежнему состоянию!», - пошутили в комментариях.

