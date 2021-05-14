В центре Улан-Удэ засняли драку бомжей

В центре Улан-Удэ, возле торгового центра Galaxy, бомжи устроили драку. Свидетелем произошедшего стал телеведущий Бато Багдаев. Видео и фотографии произошедшего он выложил на своей странице.
- Драка бомжей возле ТД «Гэлэкси» в Улан-Удэ. Эти печальная картина стала обыденным явлением для нашего городка, - написал Бато Багдаев.
Подрались несколько бездомных. Они размахивали руками и ногами, громко матерясь. Багдаев побеседовал с мужчинами и выяснил, что конфликт произошёл из-за денег. Но никто ни на кого заявлять в полицию об инциденте не собирался.
После они уселись на выступ фасада здания и успокоились.
«Возврат туземцев к прежнему состоянию!», - пошутили в комментариях.
Как сообщал «Байкал-Daily», бывший американский полицейский Джон-Марк Дуган во время путешествия по России стал очевидцем пьяной драки в Улан-Удэ. Видео он опубликовал на своей странице.
9 мая 2021 года перед парадом в честь Дня Победы возле площади Советов подрались пьяные женщины.