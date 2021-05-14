В Иркутской области раскрыли убийство 18-летней давности

Мужчина в ходе конфликта задушил знакомого
В Черемхово 48-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 37-летнего местного жителя. Убийство произошло в 2003 году.
- Следователи СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска тщательно изучили и проанализировали материалы уголовного дела по преступлению прошлых лет. Изъяв из архива вещественное доказательство – орудие убийства, следователи-криминалисты назначили генетическую экспертизу, результатом которой стало обнаружение следов предполагаемого преступника, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.
Подозреваемого задержали. Мужчина признался в содеянном. Следователям на допросе он рассказал, что в ходе конфликта задушил потерпевшего.
- Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия, - заключили в следственном управлении.
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Происшествия, Фото:
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