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В Иркутской области раскрыли убийство 18-летней давности

В Иркутской области раскрыли убийство 18-летней давности
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина в ходе конфликта задушил знакомого

В Черемхово 48-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 37-летнего местного жителя. Убийство произошло в 2003 году.

- Следователи СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска тщательно изучили и проанализировали материалы уголовного дела по преступлению прошлых лет. Изъяв из архива вещественное доказательство – орудие убийства, следователи-криминалисты назначили генетическую экспертизу, результатом которой стало обнаружение следов предполагаемого преступника, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.

Подозреваемого задержали. Мужчина признался в содеянном. Следователям на допросе он рассказал, что в ходе конфликта задушил потерпевшего.

- Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия, - заключили в следственном управлении.
убийство
 
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