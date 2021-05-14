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В Улан-Удэ горел четырёхквартирный дом

В Улан-Удэ горел четырёхквартирный дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Огонь повредил половину жилого дома

Накануне вечером в Улан-Удэ произошёл пожар в одноэтажном четырёхквартирном жилом доме на улице Фадеева.

На место выезжали дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Для локализации очага пожарным потребовалось 24 минуты, ещё 12 минут ушло на полную ликвидацию возгорания.


Огонь повредил две квартиры, уничтожил общую веранда, кровлю здания и гараж. Также частично повреждён соседний дом.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

Пострадавших нет.




пожар
 
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