В Улан-Удэ горел четырёхквартирный дом

Огонь повредил половину жилого дома
Накануне вечером в Улан-Удэ произошёл пожар в одноэтажном четырёхквартирном жилом доме на улице Фадеева.
На место выезжали дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Для локализации очага пожарным потребовалось 24 минуты, ещё 12 минут ушло на полную ликвидацию возгорания.
Огонь повредил две квартиры, уничтожил общую веранда, кровлю здания и гараж. Также частично повреждён соседний дом.
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.
Пострадавших нет.
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