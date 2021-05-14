В Улан-Удэ горел четырёхквартирный дом

На место выезжали дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Для локализации очага пожарным потребовалось 24 минуты, ещё 12 минут ушло на полную ликвидацию возгорания.



















Накануне вечером в Улан-Удэ произошёл пожар в одноэтажном четырёхквартирном жилом доме на улице Фадеева.Огонь повредил две квартиры, уничтожил общую веранда, кровлю здания и гараж. Также частично повреждён соседний дом.Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.Пострадавших нет.