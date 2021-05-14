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Две улан-удэнки отдали деньги лжеполицейским

Две улан-удэнки отдали деньги лжеполицейским
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенники убедили жертв не рассказывать ничего своим близким

Днём 13 мая в полицию Железнодорожного района поступило заявление от 72-летней улан-удэнки о том, что она стала жертвой мошенников.

Пенсионерка рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что у него «в производстве находится уголовное дело по факту мошенничества», а в настоящий момент подозреваемые пытаются похитить с её счета деньги.

- Для того, чтобы обезопасить свои сбережения, необходимо снять все деньги со своего счёта и положить их на защищённую ячейку, которую создали специально для вас, - заявил пенсионерке звонивший.

При этом аферист категорически запретил сообщать о происходящем родственникам и знакомым под предлогом того, что это может помешать поимке преступников. Он также пригрозил пенсионерке уголовной ответственностью за распространение информации.

Женщина рассказала полицейским, что звонивший был очень убедителен и окончательно вошел в доверие просьбой никому не сообщать данные карты и CVC-код.

Позже женщину соединили с «сотрудником безопасности банка», который проинструктировал её, как перевести свои средства на «специальный резервный счёт».

После того, как пенсионерка в несколько этапов перевела все свои сбережения мошенникам, они перестали выходить на связь. В общей сложности она перевела более 29 тысяч рублей.

Чуть позже в полицию поступило сообщение от ещё одной горожанки. 40-летняя женщина рассказала об аналогичном мошенничестве. Женщина потеряла около 63 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщили в МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно 63-летняя улан-удэнка перевела мошенникам более миллиона рублей.


мошенничество
 
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