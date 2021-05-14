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В Бурятии поджигателя леса вычислили по пачке сигарет

В Бурятии поджигателя леса вычислили по пачке сигарет
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Внимательный участковый провёл расследование по одной выброшенной пачке сигарет

Утром 9 мая в трёх километрах от села Элысун Курумканского района Бурятии обнаружили возгорание в лесу. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На лесоучастке полицейские обнаружили очаг возгорания – подожжённый валежник, горстку окурков и пачку из-под сигарет. Полицейские в поисках поджигателя обследовали близлежащую территорию и местные курортные зоны, но найти подозреваемого не удалось.


Участковый уполномоченный полиции Даши Раднаев обратил внимание на непопулярную и отличающуюся дешевизной марку выкуренных сигарет. Он пришёл в магазин и расспросил о покупателе таких сигарет. Выяснилось, что их покупает местный житель – постоянный клиент магазина. Вскоре на улице в селе участковый задержал этого мужчину.

55-летний гражданин признался, что 8 мая развёл в лесу костер, чтобы, якобы, очистить участок от валежника. По его словам, после того, как огонь потух, он ушёл из леса. Однако начался пожар, площадь которого составила 1 гектар. Сгорела подстилка, ущерб лесному фонду не причинен.

Лейтенант полиции в отношении нарушителя составил протокол по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», согласно которой предусмотрен штраф в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. Материалы направлены в отделение надзорной деятельности МЧС.



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