В Бурятии убийцу жены приговорили к шести годам колонии

Женщина скончалась из-за большой потери крови



В Заиграевском районе Бурятии предстал перед судом 35-летний мужчина, от рук которого скончалась его сожительница. Мужчина признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.



Пара жила в посёлке Онохой. Утром 1 января 2021 года после праздника между ними на бытовой почве произошла семейная ссора. Мужчина схватил нож и нанёс им удар в бедро сожительницы.



Ранение оказалось опасным, так как клинок повредил кровеносные сосуды. Спустя непродолжительное время, несмотря на попытки мужчины оказать помощь, женщина скончалась на месте. Смерть наступила из-за обильной кровопотери.



После задержания мужчина признал вину и раскаялся.



Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.





