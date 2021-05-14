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В Бурятии убийцу жены приговорили к шести годам колонии

В Бурятии убийцу жены приговорили к шести годам колонии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина скончалась из-за большой потери крови

В Заиграевском районе Бурятии предстал перед судом 35-летний мужчина, от рук которого скончалась его сожительница. Мужчина признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Пара жила в посёлке Онохой. Утром 1 января 2021 года после праздника между ними на бытовой почве произошла семейная ссора. Мужчина схватил нож и нанёс им удар в бедро сожительницы.

Ранение оказалось опасным, так как клинок повредил кровеносные сосуды. Спустя непродолжительное время, несмотря на попытки мужчины оказать помощь, женщина скончалась на месте. Смерть наступила из-за обильной кровопотери.

После задержания мужчина признал вину и раскаялся.

Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.


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