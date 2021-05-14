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В Улан-Удэ пьяный водитель авто врезался в другую машину

В Улан-Удэ пьяный водитель авто врезался в другую машину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло перед пешеходным переходом

13 марта в 19:30 на улице Тобольская в Улан-Удэ произошло ДТП с участием пьяного водителя. Автомобиль Тoyota Рremio остановился перед пешеходным переходом, в этот момент в него сзади на полном ходу въехала Toyota Caldina, водитель которой, рассказали очевидцы, был в алкогольном опьянении.


Автомобили получили сильные механические повреждения. Люди не пострадали.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Теперь виновнику аварии грозит штраф 30 тысяч рублей.


Вечером того же дня, но часом ранее, в посёлке имени Горького произошло ещё одно ДТП перед пешеходным переходом. Автомобиль Nissan Serena, которым управлял пенсионер, перестраивался с левой полосы на правую и врезался в Тoyota Vitz, который остановился, чтобы пропустить пешеходов.

ДТП обошлось без пострадавших.





ДТП алкогольное опьянение
 
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