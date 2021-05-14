Житель Бурятии, бросивший умирать сбитую женщину, получил 4 года

Водитель сбил женщину на обочине и скрылся с места аварии
12 мая Баунтовский районный суд вынес приговор в отношении 32-летнего мужчины, который насмерть сбил 47-летнюю женщину.
Трагическое происшествие случилось в Баунтовском районе в сентябре 2019 года. Вечером мужчина, лишённый водительских прав, выехал на машине на обочину и сбил женщину-пешехода. После наезда, запаниковав, он скрылся с места ДТП.
Спустя пять минут после наезда проезжавшие мимо люди увидели светящийся на земле фонарик и женщину, которая лежала рядом с забором. Один из свидетелей проверил пульс, пострадавшая была ещё жива - женщина пыталась ему что-то сказать, но он не мог разобрать её слова.
Скорая помощь выехала сразу же, но женщина умерла до её приезда. Смерть наступила от тупой сочетанной травмы головы, тела, конечностей, переломов черепа и повреждений головного мозга.
На следующий день виновник аварии явился в отделение полиции с повинной. На суде вину он признал полностью, с обвинением согласился.
Суд квалифицировал действия мужчины как нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл раскаяние подсудимого и признание вины, положительные характеристики, отсутствие судимости, состояние здоровья, а также добровольное частичное возмещение подсудимым ущерба в размере 30 тысяч рублей, явку с повинной. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
В результате суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на год.
- Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в Баунтовском райсуде.
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Происшествия, Фото:
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