Житель Бурятии, бросивший умирать сбитую женщину, получил 4 года

Водитель сбил женщину на обочине и скрылся с места аварии



12 мая Баунтовский районный суд вынес приговор в отношении 32-летнего мужчины, который насмерть сбил 47-летнюю женщину.



Трагическое происшествие случилось в Баунтовском районе в сентябре 2019 года. Вечером мужчина, лишённый водительских прав, выехал на машине на обочину и сбил женщину-пешехода. После наезда, запаниковав, он скрылся с места ДТП.



Спустя пять минут после наезда проезжавшие мимо люди увидели светящийся на земле фонарик и женщину, которая лежала рядом с забором. Один из свидетелей проверил пульс, пострадавшая была ещё жива - женщина пыталась ему что-то сказать, но он не мог разобрать её слова.



Скорая помощь выехала сразу же, но женщина умерла до её приезда. Смерть наступила от тупой сочетанной травмы головы, тела, конечностей, переломов черепа и повреждений головного мозга.



На следующий день виновник аварии явился в отделение полиции с повинной. На суде вину он признал полностью, с обвинением согласился.



Суд квалифицировал действия мужчины как нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения.



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл раскаяние подсудимого и признание вины, положительные характеристики, отсутствие судимости, состояние здоровья, а также добровольное частичное возмещение подсудимым ущерба в размере 30 тысяч рублей, явку с повинной. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.



В результате суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на год.



- Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в Баунтовском райсуде.





