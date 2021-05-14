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Медсестра из Ангарска перевела мошенникам более полумиллиона рублей

Медсестра из Ангарска перевела мошенникам более полумиллиона рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина надеялась получить компенсацию за лекарства

60-летняя медсестра из Ангарска поверила в несуществующую выплату, о которой ей рассказали ненастоящие чиновники и лжеправоохранители. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Две недели назад женщине позвонила неизвестная, представившись сотрудницей правоохранительного ведомства из Москвы. Она сообщила, что ангарчанке якобы положены 450 тысяч рублей компенсации за ранее купленный в интернет-магазине препарат.

Женщина действительно ранее заказывала медицинский товар и не подвергла сомнению сказанное незнакомкой. Вскоре ей вновь позвонили, и, представившись уже сотрудником банка, аферист подтвердил готовность перевести деньги на счёт, но предупредил, что данную процедуру можно сделать, только после оплаты подоходного налога в размере 13% от суммы выплаты.

Выполняя указания, женщина отправила на озвученные счета требуемые деньги. Однако, у незнакомцев оказались ещё и другие условия для получения компенсации. Так, уверяя, что денежные средства для выплаты находятся в банке другого региона, женщине предложили оплатить больше ста тысяч рублей за инкассаторские услуги. Для этого агарчанке пришлось оформить кредитную банковскую карту, а также одолжить денег у коллег по работе и родственников.

Вскоре ей вновь позвонили, и, в ожидании компенсации, предложили оформить «выгодную банковскую карту» с доходом 24% годовых, но с условием внесения на неё ещё 168 тысяч рублей и обещанием, что карту доставят ей на дом курьером. Ангарчанка вновь оформила в банке кредит и перевела деньги незнакомцам, а затем ещё один, на 60 тысяч рублей, и перевела их аферистам якобы за активацию карты. После чего курьер, который должен был доставить ей карту, перестал выходить на связь.

Тем не менее мошенники убедили женщину не беспокоиться, и обещали, что все переведённые в их адрес деньги обязательно ей вернут, главное сохранять чеки. И вновь предложили перевести 106 тысяч рублей за страховку (на эту сумму потерпевшая вновь оформила кредит), а также 125 тысяч подоходного налога на уже переведенные ею средства.

Не зная где взять последнюю сумму, женщина обратилась за советом к своим детям, которые рассказали ей, что она стала жертвой мошеннических действий, переведя в общей сложности аферистам 516 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество».


мошенничество
 
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