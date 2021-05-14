 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 мая

13 мая

Популярное

В Иркутской области майнера обокрали на полмиллиона рублей

В Иркутской области майнера обокрали на полмиллиона рублей
Происшествия, 
Полицейские раскрыли кражу за сутки

Оперативники уголовного розыска в Шелеховском районе за сутки раскрыли кражу оборудования, производящего криптовалюту, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Сообщение о хищении машин для майнинга поступило в дежурную часть несколько дней назад. Майнинговую ферму шелеховчанин оборудовал в металлическом контейнере. Вор проник внутрь и украл машины, общей стоимостью более полмиллиона рублей.

В течение суток полицейским удалось выйти на след подозреваемого – им оказался 32-летний ранее судимый за имущественное преступление местный житель. В ходе обыска у него изъяли украденное имущество, которое после необходимых процессуальных действий будет возвращено собственнику.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере».

Суд на период следствия избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Медсестра из Ангарска перевела мошенникам более полумиллиона рублей
Медсестра из Ангарска перевела мошенникам более полумиллиона рублей
Происшествия, 14.05.2021
Женщина надеялась получить компенсацию за лекарства
В Улан-Удэ столкнулись автобус и трамвай
В Улан-Удэ столкнулись автобус и трамвай
Происшествия, 14.05.2021
Авария произошла в утренний час пик
В Улан-Удэ задержали пользователя чужой банковской карты
В Улан-Удэ задержали пользователя чужой банковской карты
Происшествия, 14.05.2021
Мужчина нашёл карту на входе в магазин и расплатился ей за покупки
МВД Бурятии рассказало о нашумевшем задержании около «Фабрики»
МВД Бурятии рассказало о нашумевшем задержании около «Фабрики»
Происшествия, 14.05.2021
Задержанными оказались подозреваемые в автомобильных кражах
В Бурятии «Ниссан» врезался в фуру
В Бурятии «Ниссан» врезался в фуру
Происшествия, 14.05.2021
ДТП произошло на трассе «Байкал»
В Иркутской области бывшего участкового посадили за взятку в 50 тысяч
В Иркутской области бывшего участкового посадили за взятку в 50 тысяч
Происшествия, 14.05.2021
Сперва бывший полицейский получил условный срок, но затем наказание изменили
В Улан-Удэ бывший борец забил парня до смерти
В Улан-Удэ бывший борец забил парня до смерти
Происшествия, 13.05.2021
Многодетный отец пришёл в ярость из-за кражи крупной суммы денег
В Бурятии тело убитой женщины нашли соседи
В Бурятии тело убитой женщины нашли соседи
Происшествия, 13.05.2021
Убийца выбросил окровавленный нож на улице
Иркутяне незаконно легализовали 800 иностранцев
Иркутяне незаконно легализовали 800 иностранцев
Происшествия, 13.05.2021
Желавшие заработать граждане получили условные сроки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^