В Иркутской области майнера обокрали на полмиллиона рублей

Полицейские раскрыли кражу за сутки



Оперативники уголовного розыска в Шелеховском районе за сутки раскрыли кражу оборудования, производящего криптовалюту, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Сообщение о хищении машин для майнинга поступило в дежурную часть несколько дней назад. Майнинговую ферму шелеховчанин оборудовал в металлическом контейнере. Вор проник внутрь и украл машины, общей стоимостью более полмиллиона рублей.



В течение суток полицейским удалось выйти на след подозреваемого – им оказался 32-летний ранее судимый за имущественное преступление местный житель. В ходе обыска у него изъяли украденное имущество, которое после необходимых процессуальных действий будет возвращено собственнику.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере».



Суд на период следствия избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.





