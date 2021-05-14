В Иркутской области майнера обокрали на полмиллиона рублей

Полицейские раскрыли кражу за сутки
Оперативники уголовного розыска в Шелеховском районе за сутки раскрыли кражу оборудования, производящего криптовалюту, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Сообщение о хищении машин для майнинга поступило в дежурную часть несколько дней назад. Майнинговую ферму шелеховчанин оборудовал в металлическом контейнере. Вор проник внутрь и украл машины, общей стоимостью более полмиллиона рублей.
В течение суток полицейским удалось выйти на след подозреваемого – им оказался 32-летний ранее судимый за имущественное преступление местный житель. В ходе обыска у него изъяли украденное имущество, которое после необходимых процессуальных действий будет возвращено собственнику.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере».
Суд на период следствия избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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