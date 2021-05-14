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В Улан-Удэ задержали пользователя чужой банковской карты

В Улан-Удэ задержали пользователя чужой банковской карты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина нашёл карту на входе в магазин и расплатился ей за покупки

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 17 марта 30-летняя улан-удэнка потеряла банковскую карту. Её нашёл мужчина, который рассчитался картой за покупки в торговых точках на улице Смолина. Ориентировка на мужчину впоследствии была размещена в СМИ.

Полицейские нашли разыскиваемого мужчину, им оказался 55-летний житель Иволгинского района. Он признался, что на лестнице на входе в торговый центр нашёл банковскую карту. Как и планировал, зашёл в магазин самообслуживания за продуктами и оплатил покупки чужими деньгами. Затем аналогичным образом рассчитался за товар, приобретённый в хозяйственном магазине.

Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Свою вину он признал и полностью возместил причинённый ущерб, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража
 
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