Мужчина нашёл карту на входе в магазин и расплатился ей за покупки
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 17 марта 30-летняя улан-удэнка потеряла банковскую карту. Её нашёл мужчина, который рассчитался картой за покупки в торговых точках на улице Смолина. Ориентировка на мужчину впоследствии была размещена в СМИ.
Полицейские нашли разыскиваемого мужчину, им оказался 55-летний житель Иволгинского района. Он признался, что на лестнице на входе в торговый центр нашёл банковскую карту. Как и планировал, зашёл в магазин самообслуживания за продуктами и оплатил покупки чужими деньгами. Затем аналогичным образом рассчитался за товар, приобретённый в хозяйственном магазине.
Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Свою вину он признал и полностью возместил причинённый ущерб, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ задержали пользователя чужой банковской карты
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина надеялась получить компенсацию за лекарства
Авария произошла в утренний час пик
Спасатели проникли в квартиру через балкон
Полицейские раскрыли кражу за сутки
Мужчина нашёл карту на входе в магазин и расплатился ей за покупки
Задержанными оказались подозреваемые в автомобильных кражах
ДТП произошло на трассе «Байкал»
Сперва бывший полицейский получил условный срок, но затем наказание изменили
Незаконный груз обнаружили таможенники и пограничники
Многодетный отец пришёл в ярость из-за кражи крупной суммы денег
Сестру фиктивно признали безработной
Убийца выбросил окровавленный нож на улице
Желавшие заработать граждане получили условные сроки
ДТП произошло в 11-м часу вечера
Грабитель отобрал 40 тысяч