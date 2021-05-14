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В Бурятии «Ниссан» врезался в фуру

В Бурятии «Ниссан» врезался в фуру
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на трассе «Байкал»

Накануне, 13 мая, в Иволгинском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» в шести километрах от села Сотниково произошло ДТП с участием фуры.

- 70-летний водитель автомобиля «Ниссан Террано» при выполнении поворота налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Вольво» под управлением водителя 1980 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

После столкновения с фурой водитель «Ниссана» получил травмы. Он был госпитализирован в больницу.


Из-за этой аварии, частично перекрывшей дорогу, вводилось реверсивное движение.

- Реверсивное движение на данном участке вводилось с 12:25 до 16:50, - сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».


С начала года на дорогах Бурятии произошло 213 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 24 человека, ещё 352 были ранены.


ДТП
 
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