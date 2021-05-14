В Иркутской области бывшего участкового посадили за взятку в 50 тысяч

Сперва бывший полицейский получил условный срок, но затем наказание изменили



35-летний бывший участковый полиции из Качугского района Иркутской области осуждён за получение взятки, сообщили в областной прокуратуре.



В апреле 2019 года участковый уполномоченный полиции получил более 50 тысяч рублей и закрыл глаза на перевозку незаконно вырубленных деревьев. Факт взятки выявили сотрудники оперативно-розыскной части (собственная безопасность) ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.



Районный суд назначил мужчине четыре года условно с испытательным сроком четыре года.



Прокурор на решение суда внёс апелляционное представление.



Иркутский областной суд приговор районного суда изменил, исключив применение условной меры. Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

