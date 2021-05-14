Сперва бывший полицейский получил условный срок, но затем наказание изменили
35-летний бывший участковый полиции из Качугского района Иркутской области осуждён за получение взятки, сообщили в областной прокуратуре.
В апреле 2019 года участковый уполномоченный полиции получил более 50 тысяч рублей и закрыл глаза на перевозку незаконно вырубленных деревьев. Факт взятки выявили сотрудники оперативно-розыскной части (собственная безопасность) ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.
Районный суд назначил мужчине четыре года условно с испытательным сроком четыре года.
Прокурор на решение суда внёс апелляционное представление.
Иркутский областной суд приговор районного суда изменил, исключив применение условной меры. Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
В Иркутской области бывшего участкового посадили за взятку в 50 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 14.05.2021
Незаконный груз обнаружили таможенники и пограничники
Многодетный отец пришёл в ярость из-за кражи крупной суммы денег
Водитель автобуса выехал на «встречку» на опасном участке дороги
Сестру фиктивно признали безработной
Убийца выбросил окровавленный нож на улице
Желавшие заработать граждане получили условные сроки
ДТП произошло в 11-м часу вечера
Грабитель отобрал 40 тысяч
Авария произошла в пригороде Улан-Удэ
Братья убили знакомого и сбросили его тело в канализационный колодец
Тело погибшего передали полицейским
Пожары происходят в разных районах
К медикам обратился один пассажир
Пожар произошёл ранним утром
Внимание на подозрительного мужчина обратили росгвардейцы