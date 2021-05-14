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В Иркутской области бывшего участкового посадили за взятку в 50 тысяч

В Иркутской области бывшего участкового посадили за взятку в 50 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сперва бывший полицейский получил условный срок, но затем наказание изменили

35-летний бывший участковый полиции из Качугского района Иркутской области осуждён за получение взятки, сообщили в областной прокуратуре.

В апреле 2019 года участковый уполномоченный полиции получил более 50 тысяч рублей и закрыл глаза на перевозку незаконно вырубленных деревьев. Факт взятки выявили сотрудники оперативно-розыскной части (собственная безопасность) ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

Районный суд назначил мужчине четыре года условно с испытательным сроком четыре года.

Прокурор на решение суда внёс апелляционное представление.

Иркутский областной суд приговор районного суда изменил, исключив применение условной меры. Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
полиция взятка
 
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