Рога, клыки и нефритовые браслеты спрятали в вагоне поезда из Забайкалья в Китай

Происшествия, Фото: Читинская таможня

Незаконный груз обнаружили таможенники и пограничники



Рога сайгака, клыки медведя и нефритовые браслеты обнаружили сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ при осмотре грузового поезда в международном пункте пропуска Забайкальск.



Незаконный груз был спрятан в вагоне грузового поезда, который следовал в Китай.



- Всего таможенники и пограничники обнаружили 43 рога (предположительно сайгака), 76 клыков (предположительно медведя) и 18 браслетов из белого нефрита, - сообщил исполняющий обязанности начальника таможенного поста ЖДПП Забайкальск Читинской таможни Вячеслав Циримпилов.



Рога животных были упакованы в картонную коробку, а клыки медведя в полиэтиленовые пакеты.



Обнаруженный товар таможенники отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проводится расследование, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

