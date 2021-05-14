Незаконный груз обнаружили таможенники и пограничники
Рога сайгака, клыки медведя и нефритовые браслеты обнаружили сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ при осмотре грузового поезда в международном пункте пропуска Забайкальск.
Незаконный груз был спрятан в вагоне грузового поезда, который следовал в Китай.
- Всего таможенники и пограничники обнаружили 43 рога (предположительно сайгака), 76 клыков (предположительно медведя) и 18 браслетов из белого нефрита, - сообщил исполняющий обязанности начальника таможенного поста ЖДПП Забайкальск Читинской таможни Вячеслав Циримпилов.
Рога животных были упакованы в картонную коробку, а клыки медведя в полиэтиленовые пакеты.
Обнаруженный товар таможенники отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проводится расследование, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
Рога, клыки и нефритовые браслеты спрятали в вагоне поезда из Забайкалья в Китай
Происшествия, Фото:
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