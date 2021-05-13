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В Иркутской области смошенничала начальница отдела центра занятости

В Иркутской области смошенничала начальница отдела центра занятости
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сестру фиктивно признали безработной

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделов центра занятости населения Слюдянского района и её сестры. Они подозреваются в мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, в 2020 году начальник отдела центра занятости на основании подложных документов приняла меры к признанию своей сестры безработной. После она подписала договор о содействии безработному гражданину в переезде в другую местность для трудоустройства. Фактически же сестра не была безработной и не нуждалась в переезде.

На расчётный счёт сестры была произведена оплата за возмещение расходов по найму жилого помещения якобы в связи с переездом в размере 50 тысяч рублей.

- Следователи проводят необходимые следственные действия. Подозреваемые вину признали, сотрудничают со следствием, - сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.


мошенничество
 
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